Внедрение реформ в Украине осложняется войной, но они изменят страну к лучшему – НАТО

В НАТО отмечают сложность внедрения реформ в Украине на фоне агрессии РФ и подчеркнули важность сохранения санкций.

«Мы признаем, что ваша работа очень сложная, поскольку вы внедряете реформы во время войны. НАТО осуждает действия РоSSии по оккупации части территории Украины, санкции должны быть сохранены до тех пор, пока РоSSия продолжает оккупировать Крым», — сказал заместитель помощника генерального секретаря НАТО по оборонным инвестициям Гордон Девис (Gordon Davis), выступая на семинаре по развитию оборонно-промышленного комплексу Украины в Киеве в четверг, передает Интерфакс-Украина .

Он добавил, что НАТО поддерживает Минские соглашения. «Слова на бумаге должны быть воплощены в реальность. Должно быть обеспечено реальное перемирие, свернуто оружие, проведено разминирование и обеспечен доступ для международных наблюдателей», — подчеркнул Г.Девис.

По его словам, процесс реформ может выглядеть недостаточно динамичным, однако он создает условия для перемен к лучшему. Он добавил, что реформы в оборонном секторе также требуют изменений в экономическом секторе, борьбы с коррупцией и верховенства права.

«Ключевые моменты включают в себя построение честного общества, создание прозрачных условий и выявление и борьба с коррупцией. Этого ожидают», — резюмировал представитель НАТО.