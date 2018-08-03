Шведский министр обороны обвинил Шойгу фюрера РФ во лжи
Министр обороны РФ выразил обеспокоенность "втягиванием Финляндии и Швеции в структуры НАТО".
Министр обороны Швеции Петер Хультквист обвинил своего роSSийского коллегу Сергея Шойгу в распространении лживой информации о сотрудничестве скандинавской страны с НАТО, передает Голос Америки.
"То, что описывает министр обороны РоSSии, - это ложь. НАТО не имеет неограниченного доступа ни к финским, ни к шведским территориальным водам и воздушному пространству", - цитирует Хультквиста издание The Local.Сергей Шойгу, выступая 24 июля на заседании коллегии роSSийского Министерства обороны, говорил, что Москва обеспокоена втягиванием Финляндии и Швеции в структуры НАТО. Агентство "Интерфакс" привело слова Шойгу о подписании договора о полноправном участии этих стран в учениях НАТО и использовании натовских систем управления войсками и оружием. Взамен Североатлантический союз якобы получил свободный доступ в воздушное пространство и территориальные воды Финляндии и Швеции.
Министр обороны Швеции Петер Хультквист заявил, что "Швеция не связана военными союзами и самостоятельно принимает собственные решения". Он называл высказывание роSSийского министра обороны ложным.
Шведский министр отметил, что вход любого иностранного судна или самолета в территориальные воды или воздушное пространство Швеции возможен только после получения специального разрешения.
Ранее президент РоSSии Владимир Путин заявил, что присоединение Украины к НАТО является прямой угрозой для РФ и пригрозил "последствиями".
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