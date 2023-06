Шойгу збільшив медійну активність на фоні контрнаступу ЗСУ – британська розвідка

Раніше він уникав спілкування із журналістами та публічності загалом.

Міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу впродовж останнього тижня підтримував високу публічну активність, метою якої, імовірно, було показати, що він контролює стратегічні питання, в той час як Україна прискорює наступальні операції, вказують аналітики управління розвідки Міністерства оборони Великої Британії, інформує ZN.ua .

Так, Шойгу надав щонайменше два коментарі щодо оборонних операцій Росії, в тому числі зробив серйозно перебільшені заяви про втрати України.

Шойгу також закликав російську оборонну промисловість подвоїти свої зусилля і розкритикував офіцерів Західного військового округу за недостатньо швидку відправку резервної бронетехніки на фронт.

«Це контрастує з іншими ключовими періодами війни, коли він зникав з публічних виступів. Шойгу, ймовірно, гостро усвідомлює необхідність підтримувати позитивний імідж перед обличчям все більш відвертої критики з боку деяких співвітчизників», - вказують британські аналітики.