Начальник киевской СБУ стал первым замглавы Службы внешней разведки
Вместо Сергея Семочко назначен Олег Валендюк.
Президент Петр Порошенко уволил Сергея Семочко с должности начальника Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области и назначил на эту должность Олега Валендюка.
Об этом говорится в указах Президента №223 и №226 от 31 июля.
Согласно указу №225 от 31 июля, Сергей Семочко назначен первым заместителем главы Службы внешней разведки.
"Назначить Семочко Сергея Алексеевича первым заместителем Председателя Службы внешней разведки Украины", - сказано в документе.
Семочко занимал должность начальника управления СБУ в Киеве и Киевской области с мая 2017 года.
Олег Валендюк 3 января 2017 года был уволен с должности заместителя прокурора Крыма и назначен замначальника управления организационно-аналитического обеспечения деятельности руководства департамента обеспечения деятельности руководства Генпрокуратуры.
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