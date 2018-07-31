РоSSийские тюремщики не пустили к Сенцову священника

Начальник исполнительной службы "не видит целесообразности" в таком визите.

К украинскому политзаключенному Олегу Сенцову в роSSийской колонии "Белый медведь" не пустили священнослужителя, епископа Апостольской православной церкви отца Григория. Об этом сообщила роSSийская журналистка Виктория Ивлева, а затем подтвердили и в офисах роSSийского и украинского омбудсмена.

"Начальник УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу полковник внутренней службы Александр Новиков отказал отцу Григорию (Михнову-Вайтенко), епископу Апостольской православной церкви, во встрече с Олегом Сенцовым", - написала Ивлева.

Начальник УФСИН аргументировал свой отказ тем, что не увидел целесообразности встречи священника с Сенцовым, хотя закон разрешает священнослужителям зарегистрированных в установленном порядке религиозных объединений посещать людей, находящихся в местах лишения свободы.

"Епископ Григорий оставил письменное заявление полковнику Новикову с просьбой разрешить встречу с Сенцовым в соответствии с законом, но на 14 часов Москвы никто со святым отцом не связывался, нет и реакции местной прокуратуры, где епископ Григорий так же оставил заявление о не соблюдении закона руководством ФСИН Ямало-Ненецкого АО. Глава Совета по правам человека при президенте РоSSии Михаил Федотов и аппарат уполномоченной по правам человека РФ Татьяны Москальковой так же в курсе случившегося", - отметила журналистка.

В свою очередь, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко отметила, что пыталась передать Сенцову письмо. "К Сенцову не пустили священника ... пыталась передать Олегу письмо. На десятки моих писем, которые пересылала, посылала, передавала через адвокатов и других лиц, никогда не было никакого ответа. Возможно, они никогда не доходили до Олега", - написала она в Фейсбуке, указав, что сначала не пустили украинского омбудсмена, теперь священника. "Полная изоляция, в том числе информационная", - подытожила Геращенко.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова также отреагировала на недопуск священника к Сенцову.

"Сегодня к нему не допустили священника - отца Григория, епископа Апостольской православной церкви. …Очевидно, что любая реакция власти РоSSийской Федерации на имя Олега Сенцова столь категорична - "не пущать!" – написала омбудсмен.

"Есть решение Европейского суда по правам человека: правительству РФ срочно оказать медицинскую помощь Олегу. Состояние Олега вызывает большую тревогу не только у нас, но и в ЕСПЧ , у всего международного сообщества. А такой категоричный недопуск к нему дает понять, что ситуация крайне тяжелая. Я призываю все международные правозащитные институты обратиться к президенту РФ с требованием срочно принять решение об освобождении Олега Сенцова и всех пленников Кремля!" – написала Денисова.