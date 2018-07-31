Родители не обязаны покупать дополнительные тетради и имеют право голоса в вопросах школьной формы, - Гриневич

Министр образования рассказала, как лучше подготовиться к началу нового учебного года.

Родители школьников не должны покупать печатные тетради, имеют право влиять на выбор школьной формы и помогут ребенку, если вместе с ней наладят режим дня еще до 1 сентября. Об этом сегодня в эфире "Завтрака с 1+1" рассказала Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

"Я хотела бы предупредить родителей, что вы вовсе не обязаны, например, покупать какие-то дополнительные печатные тетради, если вам говорят за это платить. Можно и в обычной тетради писать, главное, чтобы был учебник или раздаточный материал от учителя. Речь идет о том, что очень часто вокруг обучения в школе крутятся разные бизнесы. И эти предложения - и то купить, и то, и то - очень часто как раз стимулированные снаружи для того, чтобы зарабатывать деньги. Поэтому к этому нужно относиться очень критично, - отметила Гриневич.

Министр также подняла вопрос школьной формы - школы не могут заставлять родителей покупать форму конкретных производителей, а родители должны быть допущены к решению вопроса о введении и формате школьной формы в учреждении.

"Конечно, школа имеет право решать, какую она имеет школьную форму. Как правило, вашего ребенка не могут принуждать покупать конкретную школьную форму, а договариваются, например, что ходят в темном низу и должна быть светлая рубашка, а уже цвет или крой не является особенно важным. Что родителям также нужно помнить - вы взрослые люди и должны влиять на эти вопросы в школе", - пояснила министр.

Она также посоветовала родителям уже сейчас - в августе - постепенно возвращать детей в привычный режим дня, чтобы это не стало дополнительным стрессом для школьника в начале обучения. Не менее важно - помочь детям хотя бы частично вернуться в материал обучения, чтобы разгрузить их в течение следующего учебного года.

"Конечно, было бы хорошо в последний месяц каникул хоть немного вернуть ребенка в материал обучения. Но все нужно делать умеренно. Если это час времени в день или чуть больше, если это школьник постарше, такие вещи необходимы. Например, с детьми, в зависимости от возрастной категории, стоит повторять математические действия, также стоит в течение лета прочитать большие и сложные программные произведения на следующий год, чтобы потом было легче. И стоит вспомнить об этом сейчас, пока впереди еще целый месяц каникул, чтобы не делать потом все в последнюю неделю", - добавила министр.

Напомним, ранее в июле Минобразования утвердило новый порядок создания групп продленного дня в школах.