Чийгоз заявил, что Аксенов пытался "купить" его за $3 млн

"Сказали: Ахтем-ага, нам нужен свой Рамзан Кадыров в Крыму"

Чийгоз заявил, что Аксенов пытался "купить" его за $3 млн
Фото: Сергей Нужненко

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз заявил, что глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов и полпред Владимира Путина в Крыму Олег Белавенцев предлагали ему 3 миллиона долларов за лояльность.

"Аксенов, Белавенцев, Темиргалиев несколько раз весной 2014-го к себе приглашали, говорили, что готовы со мной сотрудничать: мол, Мустафа Джемилев со своей позиции не сойдет, но у вас не меньший авторитет в народе... В общем, мелкие, дешевые противопоставления устраивали. Я слушал и ждал, к чему конкретно они ведут. Сказали: "Ахтем-ага, вы – яркая, уважаемая личность среди крымских татар, жесткий борец, а нам нужен свой Рамзан Кадыров в Крыму". Хотели, чтобы я такую роль выполнял. И деньги предлагали. Первый раз предлагали около $3 миллионов. Цифру мне лично Аксенов и Белавенцев озвучили", - рассказал он в интервью "Гордону".

При этом Чийгоз утверждает, что согласившемуся на сотрудничество Ремзи Ильясову пообещали за лояльность 300 тысяч долларов, но в итоге он получил только 70 тысяч.

Впоследствии, рассказал Чийгоз, у него были еще встречи с оккупационной властью, на которых ему продолжали предлагать деньги.

"Цифра не менялась, но менялись условия. Например, однажды было сказано: забирайте Бахчисарайский район, даем вам там зеленый свет, мы не вмешиваемся. Я ответил, что мне весь Крым нужен. Весь и без них. Говорить с такими людьми о чести бесполезно", - заявил Чийгоз.

Напомним, Ахтем Чийгоз был главным фигурантом самого громкого и длительного уголовного процесса на полуострове Крым. Чийгоза задержали "по подозрению в организации и участии в массовых беспорядках". Речь идет о событиях 26 февраля 2014 года, когда проходила акция протеста у здания крымского парламента в Симферополе.

Его приговорили к 8 годам лишения свободы по ч.1 ст.212 УК РФ, но в октябре 2017 года при посредничестве Турции Чийгоз был освобожден и приехал в Киев вместе с еще одним крымскотатарским лидером Ильми Умеровым.


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