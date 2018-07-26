Черновицкий горсовет отправил в отставку мэра Каспрука

Решение было принято в результате тайного голосования.

Черновицкий горсовет отправил в отставку мэра Каспрука
Фото: chernivtsy.eu

Черновицкий городской совет принял решение о досрочном прекращении полномочий мэра города Алексея Каспрука.

Об этом сообщает molbuk.ua.

Депутат Андрей Кавуля предложил сначала выслушать мнение присутствующих в сессионном зале граждан города, и только тогда начать процедуру голосования, но депутаты его не поддержали.

По итогам тайного голосования, за отставку Каспрука проголосовали 29 депутатов, еще один бюллетень был испорчен. Еще 13 человек не участвовали в голосовании, о чем они сами публично заявили.

Полномочия городского головы будет выполнять секретарь горсовета Василий Продан.

В партии "Народный Фронт" заявили, что в случае отставки Каспрука, они инициируют рассмотрение вопроса о роспуске Черновицкого горсовета в первые дни работы девятой сессии Верховной Рады.

Напомним, Каспрук, которого считают приближенным к главе фракции "Народный фронт" Максиму Бурбаку - уроженец Черновцов, здесь же учился. Был членом партии Арсения Яценюка "Фронт перемен". В 2014 году был избран мэром в первый раз. В ноябре 2015 года - был переизбран на второй срок.

Его отец Павел Каспрук возглавлял Черновицкий горсовет в 1985-1991 годах.


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