Глава МИД Британии призвала депутатов не отправлять Джонсона в отставку

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс выразила поддержку премьер-министру Британии Борису Джонсону, отставку которого парламент рассмотрит в понедельник, 5 июня.

"У премьер-министра есть моя 100-процентная поддержка в сегодняшнем голосовании, и я призываю коллег поддержать его. Он показал результаты во время восстановления страны от пандемии коронавируса и поддержал Украину перед лицом роSSийской агрессии. Он извинился за допущенные ошибки", - отметила Трасс в Twitter.

Борис Джонсон первым среди лидеров "Большой семерки" посетил Киев во время войны в апреле.

Более 50 депутатов от Консервативной партии призывают объявить вотум недоверия премьер-министру Британии Борису Джонсону.

Вопрос относительно вотума недоверия возник из-за гнева части консерваторов в связи с докладом Сью Грей, который расследовал нарушение правил карантина членами правительства на Даунинг-стрит в разгар пандемии Covid-19.