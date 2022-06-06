Глава МИД Британии призвала депутатов не отправлять Джонсона в отставку

Трасс заявила, что Джонсон поддержал Украину перед лицом роSSийской агрессии, информирует ZN.ua.

Глава МИД Британии призвала депутатов не отправлять Джонсона в отставку
© МИД Великобритании

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс выразила поддержку премьер-министру Британии Борису Джонсону, отставку которого парламент рассмотрит в понедельник, 5 июня.

"У премьер-министра есть моя 100-процентная поддержка в сегодняшнем голосовании, и я призываю коллег поддержать его. Он показал результаты во время восстановления страны от пандемии коронавируса и поддержал Украину перед лицом роSSийской агрессии. Он извинился за допущенные ошибки", - отметила Трасс в Twitter.

Борис Джонсон первым среди лидеров "Большой семерки" посетил Киев во время войны в апреле.

Более 50 депутатов от Консервативной партии призывают объявить вотум недоверия премьер-министру Британии Борису Джонсону.

Вопрос относительно вотума недоверия возник из-за гнева части консерваторов в связи с докладом Сью Грей, который расследовал нарушение правил карантина членами правительства на Даунинг-стрит в разгар пандемии Covid-19.


Анна Конюченко, ZN.ua





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