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2022-06-08
РосСМИ пишут, что около тысячи бойцов из "Азовстали" отправили в РоSSию
Сейчас комментариев от украинской стороны на этот счет еще нет, информирует
© Getty Images
Более тысячи бойцов, вышедших из "Азовстали" на неподконтрольную Украине территорию, вывезли в РоSSию якобы для проведения "следственных действий". Сейчас об этом пишут исключительно роSSийские
По их данным, с нашими защитниками в РФ "плотно работают правоохранительные органы".
Также в Москву увезли более 100 военных – это "иностранцы".
В ближайшее время, отмечает росСМИ, в РоSSию хотят отправить еще одну часть наших защитников. Произойдет это после "проведения очных ставок".
Пока комментариев от украинской стороны по этому поводу еще нет.
Виктория Хмилевская, ZN.ua