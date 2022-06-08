РосСМИ пишут, что около тысячи бойцов из "Азовстали" отправили в РоSSию

Более тысячи бойцов, вышедших из "Азовстали" на неподконтрольную Украине территорию, вывезли в РоSSию якобы для проведения "следственных действий". Сейчас об этом пишут исключительно роSSийские пропагандистские СМИ.

По их данным, с нашими защитниками в РФ "плотно работают правоохранительные органы".

Также в Москву увезли более 100 военных – это "иностранцы".

В ближайшее время, отмечает росСМИ, в РоSSию хотят отправить еще одну часть наших защитников. Произойдет это после "проведения очных ставок".

Пока комментариев от украинской стороны по этому поводу еще нет.