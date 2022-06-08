РосСМИ пишут, что около тысячи бойцов из "Азовстали" отправили в РоSSию

Сейчас комментариев от украинской стороны на этот счет еще нет, информирует ZN.ua.

РосСМИ пишут, что около тысячи бойцов из
© Getty Images

Более тысячи бойцов, вышедших из "Азовстали" на неподконтрольную Украине территорию, вывезли в РоSSию якобы для проведения "следственных действий". Сейчас об этом пишут исключительно роSSийские пропагандистские СМИ.

По их данным, с нашими защитниками в РФ "плотно работают правоохранительные органы".

Также в Москву увезли более 100 военных – это "иностранцы".

В ближайшее время, отмечает росСМИ, в РоSSию хотят отправить еще одну часть наших защитников. Произойдет это после "проведения очных ставок".

Пока комментариев от украинской стороны по этому поводу еще нет.


Виктория Хмилевская, ZN.ua





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