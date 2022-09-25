Відмовляємось виконувати накази Путіна: що пишуть у пояснювальних російські окупанти

Російські солдати на позиціях у Харківській області масово пишуть рапорти про відмову в участі у т.зв. "спеціальній військовій операції", яку оголосив Володимир Путін.

Про це у Фейсбуці розповів офіцер 95 окремої десантно-штурмової бригади Збройних Сил України Юрій Кочевенко, продемонструвавши пачку рапортів, інформує Апостроф.

За його словами, ці документи, написані солдатами армії РФ власноруч, бійці ЗСУ захопили лише на одній із позицій. "Мабуть, замполіт, тікаючи, просто покинув, якщо, звичайно, живий залишився", - розповів український офіцер, зачитавши кілька заяв, адресованих командиру в/ч 46108.

Як виявилося, солдати 5-ї окремої гвардійської танкової Тацинської Червонопрапорної ордена Суворова бригади, навіть незважаючи на кримінальну відповідальність та порушення умов контракту, масово відмовляються від подальшої участі в операції, виконання бойових завдань та виконання наказів командирів та начальників.

"Ви запитуєте, де поділася хвалена "друга армія світу" і навіщо потрібна мобілізація? Ось одна з відповідей", - зазначив офіцер ЗСУ, додавши, що на росіян, які прийдуть на українську землю, чекає лише смерть.


Олексій Руденко, Апостроф





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