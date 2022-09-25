Відмовляємось виконувати накази Путіна: що пишуть у пояснювальних російські окупанти

Російські солдати на позиціях у Харківській області масово пишуть рапорти про відмову в участі у т.зв. "спеціальній військовій операції", яку оголосив Володимир Путін.

Про це у Фейсбуці розповів офіцер 95 окремої десантно-штурмової бригади Збройних Сил України Юрій Кочевенко, продемонструвавши пачку рапортів, інформує Апостроф .

За його словами, ці документи, написані солдатами армії РФ власноруч, бійці ЗСУ захопили лише на одній із позицій. "Мабуть, замполіт, тікаючи, просто покинув, якщо, звичайно, живий залишився", - розповів український офіцер, зачитавши кілька заяв, адресованих командиру в/ч 46108.

Як виявилося, солдати 5-ї окремої гвардійської танкової Тацинської Червонопрапорної ордена Суворова бригади, навіть незважаючи на кримінальну відповідальність та порушення умов контракту, масово відмовляються від подальшої участі в операції, виконання бойових завдань та виконання наказів командирів та начальників.

"Ви запитуєте, де поділася хвалена "друга армія світу" і навіщо потрібна мобілізація? Ось одна з відповідей", - зазначив офіцер ЗСУ, додавши, що на росіян, які прийдуть на українську землю, чекає лише смерть.