Нове ІПСО від Кремля по відключенням світла: пишуть українською і супроводжують плаксивими смайликами

Ворог знову намагається використовувати карту "протистояння регіонів", інформує ZN.ua.

Одеситам вимикають світло, щоб нібито забезпечити електроенергією Львів. Про ознаки чергової інформаційно-пропагандистської спецоперації повідомляється в Телеграм-каналі CASE Ukraine.

"Нове ІПСО від Кремля. Наш ТГ канал в коментах просто завалили повідомленнями про те, що одеситам вимикають світло, щоб забезпечити Львів", - попереджають у CASE Ukraine.

"Пишуть українською і супроводжують плаксивими банерами. Намагаються використати відключення світла, щоб налаштувати українців один проти одного. Знову використовують карту протистояння регіонів. Крім як розхитування українського суспільства зсередини в них нічого іншого не лишається", - додали в CASE Ukraine.

Нагадаємо, про те, що ворог почав реалізовувати в Україні психологічні спецоперації, використовуючи відключення світла, раніше повідомляло "Укренерго".

Зокрема, один із запущених фейків стосується нібито експорту Україною "надлишкової" електроенергію до країн ЄС. Хоча насправді експорт електроенергії з України був зупинений з 11 жовтня.

Крім того, у проросійських та російських ЗМІ почали поширювати повідомлення про начебто протести в Україні проти відключень світла.

За матеріалами: ZN.UA /

Лія Ільченко, ZN.ua





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