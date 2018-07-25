Европейский суд по правам человека предложил Сенцову прекратить голодовку

ЕСПЧ призвал РоSSию предоставить лечение украинскому политзаключенному.

Европейский суд по правам человека предложил Сенцову прекратить голодовку
Фото: LB.ua

Европейский суд по правам человека призвал РоSSийскую Федерацию предоставить осужденному в РоSSии украинскому режиссеру Олегу Сенцову лечение, соответствующее его состоянию, в медучреждении.

Об этом говорится в распространенном 25 июля сообщении ЕСПЧ.

"Господин Сенцов должен получить лечение, соответствующее его состоянию, без задержки. Суд также предложил Сенцову прекратить голодовку и принять любое жизненно необходимое лечение", - говорится сообщении.

Данное решение было принято ЕСПЧ в качестве обеспечительной меры по иску "Сенцов против РоSSии", в котором он утверждал, что в отношении него имели место нарушения статьи 3 (запрещение пыток), статьи 5 (право на свободу и безопасность) Конвенции по защите прав человека и основных свобод.

Ранее более 50 украинских писателей, людей искусства и общественных деятелей, среди которых Лина Костенко, Юрий Андрухович, Иван Малкович, Александр Ройтбурд, Сергей Жадан и другие, обратились к украинскому режиссеру Олегу Сенцову с просьбой прекратить голодовку.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Черногория ответила Трампу на заявления о Третьей мировойЧерногория ответила Трампу на заявления о Третьей мировой
Сотрудница Одесской музыкальной академии задержана при получении $5 тыс. взяткиСотрудница Одесской музыкальной академии задержана при получении $5 тыс. взятки
Мэр Сколе, приговоренный к 6,5 годам тюрьмы за взяточничество, задержан на новой взяткеМэр Сколе, приговоренный к 6,5 годам тюрьмы за взяточничество, задержан на новой взятке
Члена "казачества "ДНР" задержали на КПВВ "Марьинка" при попытке подкупа пограничниковЧлена "казачества "ДНР" задержали на КПВВ "Марьинка" при попытке подкупа пограничников
Вице-мэр Каменки-Днепровской попался на взяткеВице-мэр Каменки-Днепровской попался на взятке
Блок рекламы


Похожие новости
Известные украинцы написали письмо Сенцову с просьбой прекратить голодовкуИзвестные украинцы написали письмо Сенцову с просьбой прекратить голодовку
Сенаторы США предложили распространить санкции на госдолг РоSSииСенаторы США предложили распространить санкции на госдолг РоSSии
Глава Минфина США предложил участникам G7 создать зону свободной торговлиГлава Минфина США предложил участникам G7 создать зону свободной торговли
Крымчанин Эмир-Усеин Куку прекратил голодовкуКрымчанин Эмир-Усеин Куку прекратил голодовку
Луценко: пора прекратить ватную традицию использовать зеленку против оппонентовЛуценко: пора прекратить ватную традицию использовать зеленку против оппонентов
США предложили Турции зенитно-ракетные комплексы Patriot вместо роSSийских С-400США предложили Турции зенитно-ракетные комплексы Patriot вместо роSSийских С-400
Савченко объявила бессрочную голодовкуСавченко объявила бессрочную голодовку
Госдеп США призвал РоSSию прекратить бесчинства с правами человекаГосдеп США призвал РоSSию прекратить бесчинства с правами человека
Яценюк предложил предоставить Украине статус партнера НАТО с расширенными возможностямиЯценюк предложил предоставить Украине статус партнера НАТО с расширенными возможностями
Регламентый комитет предложил закрыть кулуары Рады для журналистовРегламентый комитет предложил закрыть кулуары Рады для журналистов
Последние новости
Подгружаем последние новости