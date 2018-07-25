Европейский суд по правам человека предложил Сенцову прекратить голодовку

ЕСПЧ призвал РоSSию предоставить лечение украинскому политзаключенному.

Европейский суд по правам человека призвал РоSSийскую Федерацию предоставить осужденному в РоSSии украинскому режиссеру Олегу Сенцову лечение, соответствующее его состоянию, в медучреждении.

Об этом говорится в распространенном 25 июля сообщении ЕСПЧ .

"Господин Сенцов должен получить лечение, соответствующее его состоянию, без задержки. Суд также предложил Сенцову прекратить голодовку и принять любое жизненно необходимое лечение", - говорится сообщении.

Данное решение было принято ЕСПЧ в качестве обеспечительной меры по иску "Сенцов против РоSSии", в котором он утверждал, что в отношении него имели место нарушения статьи 3 (запрещение пыток), статьи 5 (право на свободу и безопасность) Конвенции по защите прав человека и основных свобод.

Ранее более 50 украинских писателей, людей искусства и общественных деятелей, среди которых Лина Костенко, Юрий Андрухович, Иван Малкович, Александр Ройтбурд, Сергей Жадан и другие, обратились к украинскому режиссеру Олегу Сенцову с просьбой прекратить голодовку.