Москва проігнорувала розгляд ООН ситуації з правами людини в РФ

Росія проігнорувала засідання комітету ООН , який розглядав ситуацію з правами людини в країні. Про це повідомляє AFP .

Експерти мали зустрітися з російськими делегатами на відкритому дводенному засіданні, проте його довелося скасувати через відсутність Москви.