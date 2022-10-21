Москва проігнорувала розгляд ООН ситуації з правами людини в РФ

Засідання комітету ООН довелось скасувати.

Росія проігнорувала засідання комітету ООН, який розглядав ситуацію з правами людини в країні. Про це повідомляє AFP.

Експерти мали зустрітися з російськими делегатами на відкритому дводенному засіданні, проте його довелося скасувати через відсутність Москви.

«Мені шкода, що Російська Федерація не направила делегацію», — сказала Марсія Кран з Канади, членкиня Комітету ООН з прав людини.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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