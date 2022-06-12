В Кабуле взорвался микроавтобус: четыре человека погибли

В столице Афганистана Кабуле произошел взрыв, в результате которого погибли четыре человека. Взорвался микроавтобус с пассажирами, в котором была заложена бомба. Об этом сообщает Al Jazeera , ссылаясь на данные городской полиции.

По информации издания, трагедия произошла в субботу, 11 июня, в восточном районе города Баграми. Представитель полиции Кабула Халид Задран сообщил, что после вызова на место сразу была направлена группа Службы безопасности «Талибана» для детального расследования подробностей взрыва.

Al Jazeera пишет, что ни одна террористическая группировка пока что не взяла на себя ответственность за совершенное преступление, которое произошло в районе, населенном преимущественно представителями суннитской пуштунской общины.

После захвата власти талибами год назад бомбовые атаки и минирования в Афганистане участились. Десятки человек погибли в Кабуле и других городах в результате нападений сектантов во время священного месяца Рамадан, завершившегося 30 апреля. Часть ответственности за взрывы приняли на себя члены террористической группировки ИГИЛ.