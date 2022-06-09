В Харькове из-за вражеских обстрелов произошли пожары: два человека погибли, четверо — травмированы

В Харькове в результате вражеских обстрелов произошли пожары, по предварительным данным, два человека погибли, четверо — травмированы. Об этом сообщает Харьковский гарнизон ГСЧС.

Отмечается, что за минувшие сутки спасатели совершили 34 оперативных выезда, из которых на ликвидацию пожаров — 27, в том числе 16 выездов на ликвидацию пожаров, вызванных обстрелами.

Вражеские обстрелы спровоцировали пожары в Новобаварском (2) районе Харькова, а также Чугуевском (8, Изюмском (2), Богодуховском (2) и Харьковском (2) районах области.

Пострадали жилые дома, хозяйственные постройки, мастерская, сеновал, складские постройки, гаражи и автомобили, здание кафе, магазин, школьная библиотека, а также хвойные леса.

В частности, в результате вражеских обстрелов около 23:00 пожары произошли в зданиях кафе, продовольственного магазина и школьной библиотеке в Новобаварском районе Харькова.

«Общая площадь пожаров составила около 500 кв. Частичные повреждения получило здание школы. В 03:10 все пожары были ликвидированы», - сообщает ГСЧС.

По предварительным данным два человека погибли, еще четверо получили травмы. Окончательная информация выясняется.

Также аварийно-спасательные работы проводились на 4 разрушенных оккупантами объектах в Салтовском, Киевском, Холодногорском и Индустриальном районах Харькова.

Пиротехническими подразделениями ГСЧС в течение суток ликвидировано 137 вражеских боеприпасов.