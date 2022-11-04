Після війни кількість ветеранів, яким потрібна допомога, зросте вчетверо — Лапутіна
Право на пільги сьогодні мають близько одного мільйона людей, інформує
Після закінчення війни Росії в Україні в нашій країні буде близько чотирьох мільйонів ветеранів та членів їхніх сімей, яким потрібні будуть пільги. Про це
«Якщо ми беремо, наприклад, виплати у разі одного загиблого воїна, то це фактично виплата ще плюс п'ять осіб. Це дружина, двоє дітей та двоє батьків. Також відповідні права мають особи з інвалідністю», – наголосила чиновник.
Вона також нагадала, що до повномасштабного вторгнення РФ кількість ветеранів та членів їхніх сімей, які мають право на пільги, була на рівні 400 тисяч осіб. На даний момент ця цифра вже зросла більш ніж удвічі і складає 860 тисяч - 1 млн осіб.