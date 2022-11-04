Після війни кількість ветеранів, яким потрібна допомога, зросте вчетверо — Лапутіна

Після закінчення війни Росії в Україні в нашій країні буде близько чотирьох мільйонів ветеранів та членів їхніх сімей, яким потрібні будуть пільги. Про це заявила Міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна в ексклюзивному інтерв'ю Соціальній інформаційній платформі.

«Якщо ми беремо, наприклад, виплати у разі одного загиблого воїна, то це фактично виплата ще плюс п'ять осіб. Це дружина, двоє дітей та двоє батьків. Також відповідні права мають особи з інвалідністю», – наголосила чиновник.