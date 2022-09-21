Війська РФ обстріляли 18 населених пунктів Донецької області: четверо людей отримали поранення

Російські війська у вівторок, 20 вересня, обстріляли 18 населених пунктів Донецької області. Є вбиті та поранені мирні жителі, повідомляє Нацполіція.

"Ворог атакував 18 населених пунктів – міста Авдіївка, Бахмут, Курахове, Покровськ, Миколаївка, Торецьк, Слов’янськ, Красногорівка, Соледар, смт Велика Новосілка, Північне-2, Південне, села Дружба, Ласточкине, Рівне, Новобахмутівка, Вовчанка, Костянтинівка", - йдеться в повідомленні.

Окупанти обстрілювали населені пункти з артилерії, РСЗВ, авіації. Знищено та пошкоджено 35 цивільних об‘єктів, з них 16 - житлові будинки.

В результаті обстрілу з артилерії міста Курахове чотири людини отримали поранення, серед них - дитина.