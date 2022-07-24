На блокпосту окупантів при виїзді з Мелітополя померло четверо людей - мер

Українці по кілька діб стоять у черзі на евакуацію.

На блокпосту окупантів при виїзді з Мелітополя померло четверо людей - мер
© 24 канал

Окупанти ігнорують прохання української сторони про відкриття зеленого коридору для евакуації всіх охочих із Мелітополя. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram.

За його словами, люди намагаються залишити місто та по кілька діб стоять на блокпосту з боку окупантів у Василівці, що призвело до смерті чотирьох людей.

"У колоні на виїзд із тимчасово окупованих територій понад 1200 авто. Більшість людей ночує на узбіччі дороги вже 5 діб. У літню спеку, без житла та нормальної їжі, без доступу до лікарні та «швидкої допомоги». За останні 2 дні через такі нелюдські умови померло 4 людини", - написав він.

На прохання відкрити зелений коридор, окупаційна влада цинічно відповідає, що охочих виїхати з міста немає.


Оксана Лебедина, ZN.ua





Интересные новости
Україна має закінчити війну до холодів, чому це важливо: "Якщо цього не зробити..."Україна має закінчити війну до холодів, чому це важливо: "Якщо цього не зробити..."
Загальна мобілізація: чому повістки в Україні стали вручати частішеЗагальна мобілізація: чому повістки в Україні стали вручати частіше
Мобілізація: Олексій Арестович запропонував відпускати за кордон чоловіків, які не хочуть служитиМобілізація: Олексій Арестович запропонував відпускати за кордон чоловіків, які не хочуть служити
Лукашенко дав згоду на пропозицію Путіна зробити білоруські СУ-25 здатними нести ядерну зброюЛукашенко дав згоду на пропозицію Путіна зробити білоруські СУ-25 здатними нести ядерну зброю
У США закликали поставити Україні ракети дальньої діїУ США закликали поставити Україні ракети дальньої дії
Блок рекламы


Похожие новости
На Харківщині підприємців силоміць змушують працювати на окупантівНа Харківщині підприємців силоміць змушують працювати на окупантів
ЗСУ завдали удару по командному пункту окупантів у Кришталевому: фотоЗСУ завдали удару по командному пункту окупантів у Кришталевому: фото
В Маріуполі п'яні окупанти кинули гранату у двір місцевого жителя, двоє людей поранені — радник мераВ Маріуполі п'яні окупанти кинули гранату у двір місцевого жителя, двоє людей поранені — радник мера
ЗСУ вимотують окупантів на півдні: оновлена карта бойових дій в УкраїніЗСУ вимотують окупантів на півдні: оновлена карта бойових дій в Україні
Четверо видатних світових генерали допомагатимуть українській територіальній обороніЧетверо видатних світових генерали допомагатимуть українській територіальній обороні
Розвідка просить мешканців Енергодара терміново повідомити про дислокацію окупантів та колаборантівРозвідка просить мешканців Енергодара терміново повідомити про дислокацію окупантів та колаборантів
Плідний день: ЗСУ знищили 280 окупантів та понад 40 одиниць техніки противникаПлідний день: ЗСУ знищили 280 окупантів та понад 40 одиниць техніки противника
На Краматорському напрямку ЗСУ змусили окупантів в паніці відступати – ГенштабНа Краматорському напрямку ЗСУ змусили окупантів в паніці відступати – Генштаб
Райкович назвав кількість постраждалих від удару окупантів у Кропивницькому районіРайкович назвав кількість постраждалих від удару окупантів у Кропивницькому районі
Контрнаступ ЗСУ: названо найвразливіші місця окупантів, «росії доведеться оберати»Контрнаступ ЗСУ: названо найвразливіші місця окупантів, «росії доведеться оберати»
Последние новости
Подгружаем последние новости