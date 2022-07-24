На блокпосту окупантів при виїзді з Мелітополя померло четверо людей - мер

Окупанти ігнорують прохання української сторони про відкриття зеленого коридору для евакуації всіх охочих із Мелітополя. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram .

За його словами, люди намагаються залишити місто та по кілька діб стоять на блокпосту з боку окупантів у Василівці, що призвело до смерті чотирьох людей.

"У колоні на виїзд із тимчасово окупованих територій понад 1200 авто. Більшість людей ночує на узбіччі дороги вже 5 діб. У літню спеку, без житла та нормальної їжі, без доступу до лікарні та «швидкої допомоги». За останні 2 дні через такі нелюдські умови померло 4 людини", - написав він.

На прохання відкрити зелений коридор, окупаційна влада цинічно відповідає, що охочих виїхати з міста немає.