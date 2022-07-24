Четверо видатних світових генерали допомагатимуть українській територіальній обороні

Вони надаватимуть підтримку та консультації в рамках кампанії «Unite With Ukraine»

Четверо видатних світових генерали допомагатимуть українській територіальній обороні
Відомі генерали допоможуть українській ТРО
© Світовий конгрес українців

Відомі світові воєначальники допомагатимуть українській територіальній обороні, - про це повідомляє Світовий Конґрес Українців (СКУ).

СКУ представив четверо видатних воєначальників, які сформували Стратегічну консультативну раду (SAC) і надаватимуть СКУ підтримку та консультації в рамках кампанії «Unite With Ukraine». До команди з безпрецедентним досвідом у веденні війни та стратегічному плануванні увійшли:

  • Генерал у відставці Рік Хіллієр, ексголова штабу оборони Канади, очільник Стратегічної консультативної ради,
  • Генерал у відставці Уеслі Кларк, колишній Верховний головнокомандувач Об’єднаних сил НАТО в Європі,
  • Генерал у відставці Девід Петреус, екскомандувач Центрального командування США та сил США і НАТО в Іраку й Афганістані, колишній директор ЦРУ,
  • Генерал у відставці Дік Лодервійк Берлійн, екскерівник Генерального штабу Нідерландів.

Стратегічна консультативна рада поставила за мету забезпечити 100 тисяч бійців із сил територіальної оборони України першочерговими засобами захисту, такими як каски, бронежилети, балістичні окуляри та медичні аптечки, про що було заявлено на прес-конференції за участі генералів.

Військові експерти об’єдналися на базі фандрейзингової платформи Світового Конґресу Українців «Unite With Ukraine». Через платформу СКУ залучає кошти по всьому світу на придбання спорядження, а Стратегічна консультативна Рада забезпечить найвищу експертизу для консультацій, закупівель і доправлення на передову найнеобхіднішого на даний момент війни нелетального спорядження чи обладнання.

«Кампанія «Unite With Ukraine» вже передала на фронт частину життєво необхідного спорядження, і ми сповнені рішучості продовжувати цю місію, щоб захисники України перемогли російську армію, – сказав генерал Хіллієр. – Українці борються за свою свободу і, зрештою, за нашу також», – продовжив він.


Артем Руденко, ZN.ua





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