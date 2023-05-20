Залужний привітав Міллі з днем Збройних Сил США: про що ще говорили генерали
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів чергову телефонну розмову з генералом Марком Міллі.
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів чергову телефонну розмову з генералом Марком Міллі, Головою об’єднаного комітету начальників штабів США,
Йшлося про обстановку на основних напрямках фронту та про масовані атаки росіян дронами і ракетами різних типів, зокрема аеробалістичними Х-47М2 «Кинджал».
«Подякував за комплекси Patriot та відзначив їхню ефективну роботу. У пріоритеті - додаткові системи протиповітряної оборони задля посилення захисту нашого неба», — йдеться у повідомленні Головнокомандувача ЗСУ.
Військові керівники обговорили також питання необхідності постачання озброєння та боєприпасів, зокрема далекобійних снарядів.
«Продовжуємо вести оборонну операцію та підготовку до подальших дій», — наголосив Залужний.
Він додав, що привітав генерала Міллі та американських військових з прийдешнім святом — Національним днем Збройних Сил США.
Попередня розмова генералів відбулась 6 травня.