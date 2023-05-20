Залужний привітав Міллі з днем Збройних Сил США: про що ще говорили генерали

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів чергову телефонну розмову з генералом Марком Міллі.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів чергову телефонну розмову з генералом Марком Міллі, Головою об’єднаного комітету начальників штабів США , повідомляє Залужний у своєму Telegram-каналі, інформує ZN.ua .

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Йшлося про обстановку на основних напрямках фронту та про масовані атаки росіян дронами і ракетами різних типів, зокрема аеробалістичними Х-47М2 «Кинджал».

«Подякував за комплекси Patriot та відзначив їхню ефективну роботу. У пріоритеті - додаткові системи протиповітряної оборони задля посилення захисту нашого неба», — йдеться у повідомленні Головнокомандувача ЗСУ.

Військові керівники обговорили також питання необхідності постачання озброєння та боєприпасів, зокрема далекобійних снарядів.

«Продовжуємо вести оборонну операцію та підготовку до подальших дій», — наголосив Залужний.

Він додав, що привітав генерала Міллі та американських військових з прийдешнім святом — Національним днем Збройних Сил США .

Попередня розмова генералів відбулась 6 травня.