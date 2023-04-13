ЗСУ відклали контрнаступ, але продовжують шукати слабкі місця в обороні ворога

Військо чекає на кращу погоду та поставки військової техніки із Заходу

Несприятливі погодні умови та повільне постачання військової техніки західними партнерами журналісти The Washington Post назвали головними причинами того, що Україна відклала свій весняний контрнаступ, інформує ZN.ua .

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Критичною є нестача потужної військової техніки. The Washington Post нагадує, що західна допомога відіграла вирішальну роль у тому, що українські війська торік змогли вигнати росіян з північного сходу Харківщини та з Херсону. Відтоді бої набули затяжного характеру. Наразі не зрозуміло, чи буде достатньо додаткової підтримки, аби вивести ситуацію із тупика.

Видання також зазначає, що очікуваний контрнаступ суттєво ускладнює і витік інформації з американських військових і розвідувальних документів. Через нього росіяни могли отримати данні про стан ЗСУ, зокрема – про вади у системі ППО. Втім, українці розуміють, що коли Київ не зможе повернути свої території, то доведеться розпочати переговори з Росією з невигідної позиції.

Відтак українські військові не гають часу, а випробовують оборону окупантів на вразливість напередодні довгоочікуваного контрнаступу. ЗСУ влаштовують невеликі операції, спрямовані на виявлення російських бойових позицій, та оцінюють їхню реакцію. Те саме роблять і росіяни.

Українські військові засвідчують, що ворог ретельно укріплює свої позиції. Час тут працює проти ЗСУ: затримка з контрнаступом дозволить ворогу краще облаштувати позиції, відтак вибивати його звідти буде важче.