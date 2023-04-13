ЗСУ відклали контрнаступ, але продовжують шукати слабкі місця в обороні ворога
Військо чекає на кращу погоду та поставки військової техніки із Заходу
Несприятливі погодні умови та повільне постачання військової техніки західними партнерами журналісти The Washington Post
Критичною є нестача потужної військової техніки. The Washington Post нагадує, що західна допомога відіграла вирішальну роль у тому, що українські війська торік змогли вигнати росіян з північного сходу Харківщини та з Херсону. Відтоді бої набули затяжного характеру. Наразі не зрозуміло, чи буде достатньо додаткової підтримки, аби вивести ситуацію із тупика.
Видання також зазначає, що очікуваний контрнаступ суттєво ускладнює і витік інформації з американських військових і розвідувальних документів. Через нього росіяни могли отримати данні про стан ЗСУ, зокрема – про вади у системі ППО. Втім, українці розуміють, що коли Київ не зможе повернути свої території, то доведеться розпочати переговори з Росією з невигідної позиції.
Відтак українські військові не гають часу, а випробовують оборону окупантів на вразливість напередодні довгоочікуваного контрнаступу. ЗСУ влаштовують невеликі операції, спрямовані на виявлення російських бойових позицій, та оцінюють їхню реакцію. Те саме роблять і росіяни.
Українські військові засвідчують, що ворог ретельно укріплює свої позиції. Час тут працює проти ЗСУ: затримка з контрнаступом дозволить ворогу краще облаштувати позиції, відтак вибивати його звідти буде важче.