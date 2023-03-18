Радянська практика є причиною втрат і проблем в українській армії – The Economist

Українське командування має викорінити традиції пригнічення старшими офіцерами ініціатив молодших, інформує ZN.ua.

Радянська практика є причиною втрат і проблем в українській армії – The Economist
© Getty Images

В українських збройних силах назріває культурна війна між радянським військовим мисленням, що йде зверху вниз, з одного боку, і західною військовою культурою, що йде знизу, з іншого. Ця інтелектуальна боротьба заважає Україні адаптуватися та навчатися. Це також шкодить результативності України у війні проти Росії. Це один із моїх головних уроків з нещодавньої дослідницької поїздки до Києва та на східну Україну, яку я провів разом із кількома провідними західними військовими експертами з Росії, написав для The Economist військовий експерт Франц-Стефан Ґаді, який нещодавно з кількома іншими західними військовими експертами завершив робочу поїздку вздовж лінії фронту.

Ця культурна війна здебільшого стосується лідерства. Деякі армійські офіцери прийняли західну філософію «командування місією», яка надає командирам на місці, незалежно від рангу, свободу виконувати свої місії згідно з власним найкращим рішенням. Цей підхід наголошує на ініціативі знизу вгору для використання можливостей на полі бою. Але велика кількість українських офіцерів, у тому числі надто багато в найвищих чинах, обмежують таку ініціативу на користь жорстких оперативних наказів, які часто видають штаби далеко від лінії фронту.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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