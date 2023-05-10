У Пентагоні вважають, що Україна змогла вистояти завдяки протиракетній обороні

"Той факт, що українці можуть відбити більшість із цих атак за допомогою американської та західної протиракетної техніки, свідчить про визначальний фактор цього виду зброї у сучасній війні".

У Пентагоні вважають, що Україна змогла вистояти завдяки протиракетній обороні
© en.wikipedia.org

Помічник міністра оборони з питань космічної політики Джон Плам заявив, що передані України системи протиракетної оборони стали одним з визначальних факторів у обороноздатності нашої держави. Про це повідомляє Голос Америки, інформує ZN.ua.

Представник Пентагону зазначив, що Росія задіяла проти України "тисячі авіаційних і ракетних платформ усіх типів, починаючи від гіперзвукових ракет і закінчуючи БПЛА малої дальності" для терору мирного населення.

За словами Плама, той факт, що українці можуть відбити більшість із цих атак за допомогою американської та західної протиракетної техніки, свідчить про визначальний фактор цього виду зброї у сучасній війні.

"Український суверенітет зберігся сьогодні значною мірою тому, що українські сили зробили протиповітряну оборону пріоритетом. Сполучені Штати надали Україні понад 1600 ракет Stinger, батарею Patriot, дві національні удосконалені зенітно-ракетні системи (NASAMS) і 12 систем протиповітряної оборони Avenger", – розповів він.

Помічник міністра оборони додав, що США та партнери надають Україні обладнання для інтеграції західних пускових установок ППО, ракет і радарів, які дають можливість інтегрувати західну протиповітряну та протиракетну техніку з тією, яку українські військові вже мають у своєму розпорядженні.

Раніше речник Пентагону, бригадний генерал Пет Райдер підвтердив, що українська протиповітряна оборона справді збила російську "Кинджал", яку пропаганда РФ називає гіперзвуковою, зенітно-ракетним комплексом Patriot.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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