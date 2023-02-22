Без солідарності немає свободи - Дуда закликав світових лідерів дати Україні зброю
Дуда нагадав про роль НАТО.
Президент Польщі Анджей Дуда на прес-конференції з президентом США Джо Байденом зазначив, що жорстока російська самовпевненість буде покарана в Україні.
"Сьогодні ми дивимося на палаючу Україну і бачимо кадри начебто з Другої світової війни. Росія хоче знову стати імперією, хоче поневолити народи. Вільний світ із цим не згоден", - наголосив президент Анджей Дуда.
Він також закликав лідерів європейських держав та Північноатлантичного альянсу підтримати Україну, відправити техніку.
"Не бійтеся. Зло має бути зупинено. Роль НАТО полягає у захисті вільного світу. Без солідарності немає свободи", - закликав Анджей Дуда, цитує його слова "
Президент США у свою чергу подякував президенту Анджею Дуді за те, як Польща допомагає українському народу.
"Те, що ви зробили, справді чудово", - підкреслив американський лідер.