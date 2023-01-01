Саакашвілі прямо з-під варти дав інтерв’ю «Українській правді»: ключове зі сказаного

Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі, який перебуває у грузинській тюрмі за звинувачення у зловживанні владою і стан здоров’я якого погіршився в останні місяці, дав інтерв’ю « Українській правді », відповівши на запитання листами.

Міхеіл Саакашвілі розповів про те, що лікарі, які його лікують, роблять це в дуже складних умовах і їх обшукують щоразу перед входом нього. Вікна його «палати» заклеєні товстою плівкою і він не бачив сонячного світла вже сім місяців. А нещодавно тюремники не дозволили перевести його в реанімаційне відділення, хоча в нього був тяжкий гіпертонічний криз.

Також експрезидент Грузії розповів про своє отруєння тяжкими металами.

«Моє отруєння беззаперечно доведено двома американськими лабораторіями та провідним американським токсикологом Девідом Смітом. Звичайно, насамперед це було вигідно Путіну, який, як виявилося після 24 лютого, повністю контролює владу в Грузії, – написав Саакашвілі. – Рівень контролю навіть для мене виявився несподіваним. Отруєння сталося під час насильницького переведення до "тюремної лікарні", де мені несподівано стало дуже зле, і, як сказав реаніматолог пізніше, це диво, що я не помер. Хоча отруєння залишило дуже тяжкі симптоми. Якщо під час арешту моя вага становила близько 120 кг, то зараз вона становить 72 кг».