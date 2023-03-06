SCMP: Армія Китаю вивчає досвід України у застосуванні безпілотників в обороні від Росії
Китайські аналітики кажуть, що російське вторгнення показало, як сильно безпілотні апарати тепер впливають на хід війни, інформує
Те, як Україна використовує безпілотники, щоб відбити атаки Росії, змінює хід війни і дає армії Китаю важливий урок, - кажуть китайські аналітики. Минулого тижня Кремль поскаржився, що Київ відправив такі апарати вглиб російської території. Через це Владімір Путін почав говорити про необхідність зміцнити захист кордонів.
«За використанням безпілотних апаратів у війні, яка триває вже другий рік, пильно стежить китайська Народно-визвольна армія», - пише гонконгська газета
Видання вказує на коментар, опублікований нещодавно на PLA Daily, сайті китайської армії. В ньому йшлося про те, що безпілотники, а також інші технології, такі як комерційні супутники, сильно змінили сучасні методи ведення війни. Сотні апаратів для розвідки і завдання ударів літають над Україною і Росією щодня. Їх запускають обидві сторони. Це перша повномасштабна війна безпілотників в історії.