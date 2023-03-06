SCMP: Армія Китаю вивчає досвід України у застосуванні безпілотників в обороні від Росії

Китайські аналітики кажуть, що російське вторгнення показало, як сильно безпілотні апарати тепер впливають на хід війни, інформує ZN.ua.

SCMP: Армія Китаю вивчає досвід України у застосуванні безпілотників в обороні від Росії
© Facebook/Генштаб ЗСУ

Те, як Україна використовує безпілотники, щоб відбити атаки Росії, змінює хід війни і дає армії Китаю важливий урок, - кажуть китайські аналітики. Минулого тижня Кремль поскаржився, що Київ відправив такі апарати вглиб російської території. Через це Владімір Путін почав говорити про необхідність зміцнити захист кордонів.

«За використанням безпілотних апаратів у війні, яка триває вже другий рік, пильно стежить китайська Народно-визвольна армія», - пише гонконгська газета South China Morning Post.

Видання вказує на коментар, опублікований нещодавно на PLA Daily, сайті китайської армії. В ньому йшлося про те, що безпілотники, а також інші технології, такі як комерційні супутники, сильно змінили сучасні методи ведення війни. Сотні апаратів для розвідки і завдання ударів літають над Україною і Росією щодня. Їх запускають обидві сторони. Це перша повномасштабна війна безпілотників в історії.


Лесь Димань, ZN.ua





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