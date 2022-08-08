Війська РФ обстріляли Енергодар: поранено четверо людей

Один із поранених у тяжкому стані.

Війська РФ обстріляли Енергодар: поранено четверо людей
© Getty Images

Російські війська у понеділок, 8 серпня, із мінометів обстріляли Енергодар. Внаслідок обстрілів четверо місцевих жителів отрмиали поранення, один із них у тяжкому стані, заявив мер Енергодара Дмитро Орлов у Telegram.

В результаті обстрілу також пошкоджений гаражний кооператив, знищено чотири автомобілі.

Напередодні російські війська обстріляли територію дачного кооперативу, розташованого в районі заводу НСО.

"Ми бачимо, що військові РФ з метою дискредитації Збройних сил України, залякування людей і тиску на міжнародну спільноту обстрілюють промислові об’єкти, розташовані в максимальній близькості до енергоблоків Запорізької АЕС", - наголосив Орлов.


Анна Конюченко, ZN.ua





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