Війська РФ обстріляли Енергодар: поранено четверо людей

Російські війська у понеділок, 8 серпня, із мінометів обстріляли Енергодар. Внаслідок обстрілів четверо місцевих жителів отрмиали поранення, один із них у тяжкому стані, заявив мер Енергодара Дмитро Орлов у Telegram.

В результаті обстрілу також пошкоджений гаражний кооператив, знищено чотири автомобілі.

Напередодні російські війська обстріляли територію дачного кооперативу, розташованого в районі заводу НСО.