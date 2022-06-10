За минувшие сутки в Харьковской области от вражеских обстрелов погибли два человека, 15 — ранены

Оккупанты терроризировали область обстрелами из артиллерии и РСЗО, информирует ZN.ua.

За минувшие сутки в Харьковской области от вражеских обстрелов погибли два человека, 15 — ранены
Фото иллюстративное
© Олег Синегубов/Telegram

В минувшие сутки роSSийские войска продолжали обстреливать Харьков и населенные пункты области из артиллерии и РСЗО. Оккупанты убили двух человек, 15 мирных жителей получили ранения. Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

«В минувшие сутки враг снова терроризировал население Харькова и области обстрелами из артиллерии и РСЗО. Под удар попали Шевченковский район Харькова и Харьковский, Чугуевский, Изюмский и Богодуховский районы», - говорится в сообщении.

По словам главы ОВА, в результате обстрелов повреждены дома, склады и объекты инфраструктуры, кроме того, горели хвойные леса и лесополосы.

Оккупанты убили 2 гражданских, 15 мирных жителей получили ранения.

«В пгт Печенеги госпитализировали 6 человек, 1 погибший. В пгт Малая Даниловка – 2. В Золочеве 5 госпитализированных, 1 погибший. В Вишневом 1 госпитализирован. В с. Грушуваха госпитализирован 12-летний мальчик», – сообщил Синегубов.

Глава ОВА также добавил, что на линии столкновения продвижения врага не было.

В частности, на Харьковском направлении войска РФ сосредоточены на обороне. На Изюмщине оккупанты пополняют запасы и перегруппируют силы.


Анастасия Гурин, ZN.ua





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