Войска РФ обстреляли громаду в Николаевской области: два человека погибли

Ночью во вторник, 7 июня, войска РФ обстреляли Баштанскую громаду Николаевской области, сообщает Николаевская областная государственная администрация в Facebook

В результате обстрела погибли два человека и еще один получил ранения.

"Ночью, в 01:14 7 июня, вражеским обстрелам подверглась Баштанская громада. В результате чего погибли два человека, один - ранен. Повреждены админздание РВА и районной рады, городская рада, стадион и спортивная школа", - говорится в сообщении.