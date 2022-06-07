Войска РФ обстреляли громаду в Николаевской области: два человека погибли

Повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

Войска РФ обстреляли громаду в Николаевской области: два человека погибли
© ГСЧС Украины

Ночью во вторник, 7 июня, войска РФ обстреляли Баштанскую громаду Николаевской области, сообщает Николаевская областная государственная администрация в Facebook

В результате обстрела погибли два человека и еще один получил ранения.

"Ночью, в 01:14 7 июня, вражеским обстрелам подверглась Баштанская громада. В результате чего погибли два человека, один - ранен. Повреждены админздание РВА и районной рады, городская рада, стадион и спортивная школа", - говорится в сообщении.


Анна Конюченко, ZN.ua





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