Окупанти обстріляли узбережжя Очакова та Куцурубську громаду. В ОВА повідомили, чи є постраждалі

В інших районах області доба минула спокійно.

Протягом минулої доби росіяни обстріляли дві громади Миколаївської області, повідомив очільник обласної військової адміністрації Віталій Кім. Він розповів, чи є постраждалі, інформує ZN.ua .

«Вчора, 20 травня, о 09:00 зафіксовано ворожі обстріли по території населеного пункту Куцурубської громади. Внаслідок чого пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає», – зазначив Кім.

Крім того, напередодні росіяни двічі за день – о 10:00 та 16:11 – вдарив по береговій смузі й акваторії Очакова. В цьому випадку також обійшлося без постраждалих.

Безпосередньо в Миколаєві, а також Первомайському, Баштанському та Вознесенському районах області день та ніч минули спокійно.