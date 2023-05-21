Новостей.COM ⇒
2023-05-21
Окупанти обстріляли узбережжя Очакова та Куцурубську громаду. В ОВА повідомили, чи є постраждалі
В інших районах області доба минула спокійно.
Протягом минулої доби росіяни обстріляли дві громади Миколаївської області,
«Вчора, 20 травня, о 09:00 зафіксовано ворожі обстріли по території населеного пункту Куцурубської громади. Внаслідок чого пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає», – зазначив Кім.
Крім того, напередодні росіяни двічі за день – о 10:00 та 16:11 – вдарив по береговій смузі й акваторії Очакова. В цьому випадку також обійшлося без постраждалих.
Безпосередньо в Миколаєві, а також Первомайському, Баштанському та Вознесенському районах області день та ніч минули спокійно.
Юлія Москаленко, ZN.ua