Окупанти обстріляли громаду в Миколаївській області: двоє загиблих

Тривають обстріли в Баштанському районі.

Окупанти обстріляли громаду в Миколаївській області: двоє загиблих
© ДСНС у Миколаївської області

Війська РФ обстріляли Галициновську громаду Миколаївської області. В результаті обстрілу двоє мирних жителів загинули, інформує Оперативне командування "Південь" у Facebook.

На території приватного сільськогосподарського підприємства сталося загоряння.

"У Миколаївській області тривають обстріли в Баштанському районі. Інформація про постраждалих і пошкодження уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Окупанти продовжують обстріли і окупованих, і звільнених населених пунктів, а також сусідніх областей з території Бериславського та Херсонського районів.

Українську захисники в ніч на неділю, 19 червня, знищили 11 російських військових і три одиниці ворожої автотехніки, зокрема броньованої.


Анна Конюченко, ZN.ua





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