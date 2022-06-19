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2022-06-19
Окупанти обстріляли громаду в Миколаївській області: двоє загиблих
Тривають обстріли в Баштанському районі.
© ДСНС у Миколаївської області
Війська РФ обстріляли Галициновську громаду Миколаївської області. В результаті обстрілу двоє мирних жителів загинули, інформує Оперативне командування "Південь" у
На території приватного сільськогосподарського підприємства сталося загоряння.
"У Миколаївській області тривають обстріли в Баштанському районі. Інформація про постраждалих і пошкодження уточнюється", - йдеться в повідомленні.
Окупанти продовжують обстріли і окупованих, і звільнених населених пунктів, а також сусідніх областей з території Бериславського та Херсонського районів.
Українську захисники в ніч на неділю, 19 червня, знищили 11 російських військових і три одиниці ворожої автотехніки, зокрема броньованої.
Анна Конюченко, ZN.ua