Окупанти двічі за добу обстріляли громаду в Сумській області

Інформація щодо постраждалих чи загиблих уточнюється.

Окупанти двічі за добу обстріляли громаду в Сумській області
© Дмитро Живицький Сумська ОВА/Telegram

Вночі у неділю, 19 червня, російські окупаційні війська з мінометів обстріляли житлові квартали міста Середина-Буда Сумської області, зазначив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Сьогодні вночі ворог двічі відкривав вогонь зі своєї території по Середино-Будській громаді. Із 4 до 5 ранку і потім близько 7. Гатили з міномета по житлових кварталах міста Середина-Буда", – зазнчаив Живицький у Telegram.

В результаті обстрілів пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків. Один будинок було зруйновано внаслідок пожежі після влучання ворожого боєприпасу.

Інформація щодо постраждалих чи загиблих уточнюється.


Анна Конюченко, ZN.ua





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