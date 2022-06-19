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2022-06-19
Окупанти двічі за добу обстріляли громаду в Сумській області
Інформація щодо постраждалих чи загиблих уточнюється.
© Дмитро Живицький Сумська ОВА/Telegram
Вночі у неділю, 19 червня, російські окупаційні війська з мінометів обстріляли житлові квартали міста Середина-Буда Сумської області, зазначив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"Сьогодні вночі ворог двічі відкривав вогонь зі своєї території по Середино-Будській громаді. Із 4 до 5 ранку і потім близько 7. Гатили з міномета по житлових кварталах міста Середина-Буда", – зазнчаив Живицький у
В результаті обстрілів пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків. Один будинок було зруйновано внаслідок пожежі після влучання ворожого боєприпасу.
Інформація щодо постраждалих чи загиблих уточнюється.
Анна Конюченко, ZN.ua