Окупанти обстріляли з мінометів громаду в Сумській області

Голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький заявив, що війська РФ обстріляли з мінометів територю Великописарівської об'єднаної територіальної громади Охтирського району Сумської області.

"Після 2 ночі розпочався мінометний обстріл, 9 приходів по Великописарівській громаді. Жертв та руйнувань немає", - зазначив Живицький у Telegram.

Великописарівська ОТГ безпосередньо межує з РФ та з Харківською областю України.

У неділю, 26 червня, російські окупаційні війська обстріляли із автоматичної зброї територію Шалигинської громади Сумської області та випустили дві ракети у напрямку Охтирки.