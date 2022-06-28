Окупанти обстріляли з мінометів громаду в Сумській області

Жертв та руйнувань немає.

Окупанти обстріляли з мінометів громаду в Сумській області
© Державна прикордонна служба України

Голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький заявив, що війська РФ обстріляли з мінометів територю Великописарівської об'єднаної територіальної громади Охтирського району Сумської області.

"Після 2 ночі розпочався мінометний обстріл, 9 приходів по Великописарівській громаді. Жертв та руйнувань немає", - зазначив Живицький у Telegram.

Великописарівська ОТГ безпосередньо межує з РФ та з Харківською областю України.

У неділю, 26 червня, російські окупаційні війська обстріляли із автоматичної зброї територію Шалигинської громади Сумської області та випустили дві ракети у напрямку Охтирки.


Анна Конюченко, ZN.ua





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