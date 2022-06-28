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2022-06-28
Окупанти обстріляли з мінометів громаду в Сумській області
Жертв та руйнувань немає.
© Державна прикордонна служба України
Голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький заявив, що війська РФ обстріляли з мінометів територю Великописарівської об'єднаної територіальної громади Охтирського району Сумської області.
"Після 2 ночі розпочався мінометний обстріл, 9 приходів по Великописарівській громаді. Жертв та руйнувань немає", - зазначив Живицький у
Великописарівська ОТГ безпосередньо межує з РФ та з Харківською областю України.
У неділю, 26 червня, російські окупаційні війська обстріляли із автоматичної зброї територію Шалигинської громади Сумської області та випустили дві ракети у напрямку Охтирки.
Анна Конюченко, ZN.ua