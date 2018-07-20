Минобороны расторгло контракт с фирмой, которая строила казармы на "Широком лане"

"Действия компании "Рост" в условиях агрессии РФ против Украины можно расценивать как диверсию".

Минобороны расторгло контракт с фирмой, которая строила казармы на "Широком лане"
Фото: Виктор Муженко / Facebook

Минобороны расторгло контракт с обществом "Рост", которое было обязано построить казармы и обустроить инфраструктуру на военном полигоне "Широкий лан", за недобросовестное выполнение исполнителем своих услуг.

Об этом сообщил замначальника Главного квартирно-эксплуатационного управления ВС полковник Александр Чергинец, передает "Укринформ".

"Строительная компания «Рост» была вызвана на переговоры в Министерство обороны, по результатам которых, учитывая несостоятельность данной компании выполнять взятые на себя обязательства, было принято решение относительно расторжения всех договоров», - сообщил Чергинец.

Также, по его словам, была назначена проверка по каждому из объектов, по результатам которой которых будут выставлены штрафные санкции. Кроме того "Рост" будет внесен в списки компаний, которые нарушают систематически условия договоров.

"Действия компании «Рост» в условиях вооруженной агрессии РФ против Украины можно расценивать как диверсию. Компания создала предпосылки, которые могут привести к срыву сроков завершения и передачи объектов в эксплуатацию военными частями", - заявил Чергинец.

Он также сообщил, что материалы относительно этого застройщика будут переданы в правоохранительные органы.

Чергинец также сообщил, что Минобороны заключило договоры примерно на 300 млн гривен. В частности, 232 млн - это сумма, которая была на строительство инфраструктуры на "Широком лане"; 31 млн - строительство казарм улучшенного типа в Одессе; 12 млн - строительство казарм в Николаеве; 15 млн выделялось на строительство учебного центра в Бердичеве и 2 млн - на строительство столовой в "Десне".

Напомним, летом 2016 года начальник полигона "Широкий Лан" в Николаевской области получил 3 суток гауптвахты за махинации с госзакупками.


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