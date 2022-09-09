Населення Придністров'я пішло у відмову: люди тікають від контрактів із російською армією

окупанти, російські солдати, російські війська

Російська армія в Україні має значні проблеми з доукомплектуванням особового складу.

У Придністров'ї було зафіксовано небажання підписувати контракти із російською армією. Крім того, там розпочалося масове дезертирство. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

окупанти, російські солдати, російські війська

Російське військове командування намагалося розгорнути у Придністров'ї широку кампанію з вербування контрактників, проте місцеве населення не хоче йти до армії країни-агресора навіть попри обіцянки високих грошових виплат та ймовірне забезпечення житлом.

Головна причина там полягає у небажанні місцевих воювати на території України. Тим більше, що багато "добровольців", які зважилися підписати контракт на початку війни, або загинули, або перебувають у статусі зниклих безвісти.

Крім того, у так званій "оперативній групі військ росії в Придністров'ї" спостерігається збільшення випадків дезертирства та звільнення зі служби після завершення контракту. Також у регіоні збільшено кількість військових навчань, пов'язаних із тиловим забезпеченням та наданням медичної допомоги пораненим.

Нині у цій "оперативній групі" російські командири вирішили проводити навчання особового складу.

У той самий час перешкоджає застаріла тилова матеріально-технічна база. Вона не дозволяє якісно покращити рівень готовності логістичних підрозділів.


Александра Павленко, politeka.net





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