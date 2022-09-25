Російське командування автоматично продовжує контракти та не відпускає своїх солдатів з війни – Генштаб

Командування російських підрозділів, які воюють в Україні і перебувають на тимчасово окупованих територіях, не автоматично продовжує короткострокові контракти та не відпускає своїх солдатів з війни. Про це сказано у зведенні Генштабу ЗСУ 25 вересня.

«У зв’язку із частковою мобілізацією, оголошеною військово-політичним керівництвом, російське командування на тимчасово захоплених територіях намагається обмежити права військовослужбовців збройних сил Російської Федерації, які підписали короткострокові контракти. У підрозділах окупантів на Запорізькому напрямку оголошено, що термін контракту не має значення, а час перебування в зоні бойових дій відтепер залежить від рішення командування», – повідомили в Генштабі.