Новий контракт РФ з Іраном на постачання БПЛА "Араш-2" – деталі від ISW

Є ймовірність того, що Росія уклала новий контракт з Іраном на постачання безпілотників "Араш-2", пише Інститут дослідження війни з посиланням на українські та російські Telegram-канали і «витік» інформації з неуточнених іранських джерел.

Наразі кількість придбаних БпЛА невідома, але ці безпілотники є швидшими та більш руйнівними, ніж «Шахеди-136», які зараз використовуються окупантами.