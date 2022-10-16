Новостей.COM ⇒
2022-10-16
Новий контракт РФ з Іраном на постачання БПЛА "Араш-2" – деталі від ISW
Ці безпілотники є швидшими та більш руйнівними, ніж «Шахеди-136», інформує
Росія знову замовила в Ірану безпілотники (фото ілюстративне)© af.mil
Є ймовірність того, що Росія уклала новий контракт з Іраном на постачання безпілотників "Араш-2",
Наразі кількість придбаних БпЛА невідома, але ці безпілотники є швидшими та більш руйнівними, ніж «Шахеди-136», які зараз використовуються окупантами.
Командувач Сухопутними силами Ірану, бригадний генерал Кіомарс Гейдарі
Оксана Коваль, ZN.ua