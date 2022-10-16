Новий контракт РФ з Іраном на постачання БПЛА "Араш-2" – деталі від ISW

Ці безпілотники є швидшими та більш руйнівними, ніж «Шахеди-136», інформує ZN.ua.

Новий контракт РФ з Іраном на постачання БПЛА
Росія знову замовила в Ірану безпілотники (фото ілюстративне)
© af.mil

Є ймовірність того, що Росія уклала новий контракт з Іраном на постачання безпілотників "Араш-2", пише Інститут дослідження війни з посиланням на українські та російські Telegram-канали і «витік» інформації з неуточнених іранських джерел.

Наразі кількість придбаних БпЛА невідома, але ці безпілотники є швидшими та більш руйнівними, ніж «Шахеди-136», які зараз використовуються окупантами.

Командувач Сухопутними силами Ірану, бригадний генерал Кіомарс Гейдарі заявив на початку вересня, що Arash-2 мають можливості далекого радіусу дії і можуть націлюватися, наприклад, на такі міста в Ізраїлі, як Тель-Авів і Хайфа, просто з баз в Ірані.


Оксана Коваль, ZN.ua





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