Армия США вводит новый тест на физподготовку

Обычно солдату достаточно примерно 15 минут, чтобы выполнить упражнения.

Армия США вводит новый тест на физподготовку
Фото: скриншот видео

Армия США внедряет новый тест на физическую подготовку. Методика проверки солдат, использующаяся в настоящее время, была разработана и применена в 1980 году.

Об этом сообщает "Цензор.НЕТ".

Новый армейский тест на физическую подготовку, необходимую для выполнения боевых операций (Army Combat Fitness Test или ACFT), состоит из шести упражнений, основанных на задачах, с которыми солдат может столкнуться во время учений или в бою.

Отмечается, что этот тест дает возможность измерить степень развития всех основных групп мышц и получить представление о том, готов ли солдат в физическом плане выполнять возложенные на него обязанности. Упражнения выполняются по очереди. Обычно солдату достаточно примерно 15 минут, чтобы их выполнить.

Тест включает в себя следующие упражнения: три поднятия максимально возможного веса, бросок груза через себя в положении стоя - солдат должен перебросить через себя шар весом около 4,5 кг на максимальное расстояние, отжимания с поднятием кистей в положении лежа, комбинированное упражнение, включающее в себя челночный бег, волочение груза, бег приставными шагами и перенос груза. Кроме того, в тест включено подтягивание на перекладине с дотягиванием коленей к локтям в течение двух минут и бег на дистанцию в 2 мили (3,219 м).

Напомним, Департамент патрульной полиции Украины планирует закупить услуги по занятиям боксом для своих сотрудников за 80 тыс. гривен.


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