Росія розлютилася від передачі Україні ракет Storm Shadow: МЗС висловило «протест»

Лондон попереджав Москву ще у грудні, що якщо Росія не перестане атакувати громадянську інфраструктуру України, доведеться передати українцям потужнішу зброю для захисту.

Росія розлютилася від передачі Україні ракет Storm Shadow: МЗС висловило «протест»
© pixabay.com

Міністерство закордонних справ Росії виступило із заявою з приводу рішення уряду Великої Британії передати Україні високоточні крилаті ракети далекого радіусу дії Storm Shadow, передає ВВС.

«Розцінюємо це рішення як черговий вкрай ворожий крок Лондона, націлений на подальше накачування України озброєннями, і який веде до серйозної ескалації обстановки в зоні проведення спеціальної військової операції», - заявило російське МЗС.

Російські дипломати наголосили, що їхня країна «залишає за собою право на вжиття всіх необхідних заходів щодо нейтралізації загроз, які можуть виникнути внаслідок застосування Україною британських крилатих ракет».

Раніше міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес назвав постачання Україні ракет Storm Shadow вивіреним кроком та пропорційною відповіддю на ескалацію, яку здійснює Росія. У грудні він писав російському міністру оборони Сергію Шойгу про те, що подальші атаки Росії на громадянську інфраструктуру України можуть призвести до того, що Велика Британія передасть Києву потужнішу зброю.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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