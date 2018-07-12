В Луганской области задержали россиянина, воевавшего за "ЛНР"
Житель Казани был завербован ФСБ в 2014 году для участия в боевых действиях против Украины.
Контрразведчики Службы безопасности задержали в Луганской области гражданина РоSSийской Федерации, который воевал на стороне террористов.
Об этом сообщается на сайте СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что житель Казани был завербован ФСБ в 2014 году для участия в боевых действиях против Украины. Мужчина был участником террористических группировок "Призрак" и "Брянка СССР". Под руководством роSSийских инструкторов он прошел снайперскую подготовку и воевал против сил антитеррористической операции вблизи Первомайска.
В 2017 году россиянин был повторно завербован представителями террористической группировки "МГБ ЛНР". Он получил задание перейти через линию разграничения, "осесть" на подконтрольной украинской власти территории и ждать дальнейших инструкций.
Террориста задержали при попытке пересечения линии разграничения.
Открыто уголовное производство по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Задержанный находится под стражей.
Напомним, ранее суд Черкасс назначил минимальное наказание гражданину РФ, боевику "ЛНР" Юрию Марчукову. В сроке наказания суд учел срок предварительного содержания под стражей "по закону Савченко" и таким образом сделал возможным освобождение боевика менее чем через месяц после вынесения приговора.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
12.07.2018 18:11