В Луганской области задержали россиянина, воевавшего за "ЛНР"

Житель Казани был завербован ФСБ в 2014 году для участия в боевых действиях против Украины.

В Луганской области задержали россиянина, воевавшего за "ЛНР"
Фото: ssu.gov.ua

Контрразведчики Службы безопасности задержали в Луганской области гражданина РоSSийской Федерации, который воевал на стороне террористов.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что житель Казани был завербован ФСБ в 2014 году для участия в боевых действиях против Украины. Мужчина был участником террористических группировок "Призрак" и "Брянка СССР". Под руководством роSSийских инструкторов он прошел снайперскую подготовку и воевал против сил антитеррористической операции вблизи Первомайска.

В 2017 году россиянин был повторно завербован представителями террористической группировки "МГБ ЛНР". Он получил задание перейти через линию разграничения, "осесть" на подконтрольной украинской власти территории и ждать дальнейших инструкций.

Террориста задержали при попытке пересечения линии разграничения.

Открыто уголовное производство по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Задержанный находится под стражей.

Напомним, ранее суд Черкасс назначил минимальное наказание гражданину РФ, боевику "ЛНР" Юрию Марчукову. В сроке наказания суд учел срок предварительного содержания под стражей "по закону Савченко" и таким образом сделал возможным освобождение боевика менее чем через месяц после вынесения приговора.


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