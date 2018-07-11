Венгрия продолжит блокировать стремление Украины к НАТО

"Наша позиция по Украине остается неизменной".

Правительство Венгрии и в дальнейшем будет блокировать евроатлантические стремления Украины.

Об этом в среду, 11 июля, заявил пресс-секретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер, передает DW.

"Наша позиция по Украине остается неизменной", - сказал представитель венгерского внешнеполитического ведомства.Менцер заявил, что блокирование Венгрией евроатлантического курса Украины будет продолжаться, пока украинская власть не прекратит "притеснения прав" этнических меньшинств и не вернет им те права, которые они имели раньше.

На фоне этого он пригрозил, что венгерские власти будут блокировать проведение саммитов Украина-НАТО или встреч на уровне министров, а также накладывать вето на любые совместные двусторонние решения и заявления Украины и НАТО.

Впрочем, представитель венгерского МИД заверил, что Будапешт не будет прибегать к вето на саммите, посвященном безопасности в Черноморском регионе, участие в котором, кроме стран-членов НАТО примут также Украина и Грузия.

Напомним, что с осени 2017 года между Украиной и Венгрией продолжается конфликт из-за языковой статьи нового закона "Об образовании". В Будапеште считают, что она ущемляет права закарпатских венгров, в связи с чем МИД Венгрии начал блокировать участие Украины в мероприятиях НАТО.

В частности, Венгрия несколько раз блокировала заседание комиссии Украина-НАТО на уровне глав МИД . Кроме того, 20 марта министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил о намерении заблокировать участие президента Украины Петра Порошенко в саммите НАТО в июле. Порошенко отвечал, что не собирается отменять поездку.