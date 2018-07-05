"Вернись живым" передал военным уже тысячу планшетов для корректировки огня

"Тысячный планшет - это такая себе веха, маленький день рождения"

Волонтерский фонд "Вернись живым" за время существования купил военным тысячу планшетов для корректировки огня.

Об этом говорится на странице фонда в фейсбуке.

"Тысяча планшетов - это много или мало? Ровно столько единиц этих гаджетов благодаря вашей помощи на сегодняшний день закупил Фонд для бойцов. Тысячный планшет - это такая себе веха, маленький день рождения, точка, за которой стоят спасенные жизни украинских военных, а также - немалое количество разбитой техники противника. Ведь на планшетах установлен графический расчетный комплекс «Броня», который позволяет пехоте стрелять метко, быстро и попадать с первого раза. Комплекс рассчитан на гранатометы, минометы, танки, БМП", - заявили волонтеры.

Андрей Моруга, инструктор и один из разработчиков ГРК "Броня" отмечает, что почти 90% подразделений украинской армии благодаря волонтерам уже обеспечены планшетами с программами. "На каждом планшете обучено два-три человека. Обучение группы людей «с нуля» занимает около трех часов", - говорит он.

Однако планшеты требуют постоянного обновления, поэтому волонтеры будут продолжать их закупку.

Реквизиты волонтерского фонда указаны на странице в фейсбуке.