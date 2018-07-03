Порошенко в Белграде призвал главу Сербской православной церкви поддержать Украину
Патриарх Сербский Ириней - противник автокефалии Украинской Церкви.
Президент Украины Петр Порошенко в рамках официального визита в Белград провел встречу с Патриархом Сербской православной церкви Иринеем.
Об этом сообщает пресс-служба президента.
Глава Украинского государства призвал Патриарха Сербской православной церкви молиться за мир и отметил поддержку территориальной целостности Сербии.
"Петр Порошенко выразил надежду, что Сербская православная церковь, как одна из старейших в христианском православном мире, поддерживала и будет поддерживать Украину", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее глава Сербской церкви назвал просьбу Украины об автокефалии "богохульством раскольника".
Патриарх Сербский Ириней в начале июня внесен в базу "Миротворца".
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