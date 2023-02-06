Митрополит російської церкви в Естонії анонсував "молебень за мир" за два дні до річниці 24 лютого. У МВС відповіли

Як наслідок, богослужіння все ж скасували, після чого церковники заявили, що стали "жертвою політичної провокації", інформує ZN.ua.

Митрополит російської церкви в Естонії анонсував
© Scanpix/Postimees

Митрополит Естонської православної церкви Московського патріархату Євген, яких є громадянином країни-агресора, анонсував проведення "молебну за мир", який повинен був відбутися за два дні до річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Очевидно, що на заході були б присутні й представники проросійських політсил, які є в Естонії. Та на це оперативно відреагували в МВС країни, пише EER.ee.

Віцеканцлер міністерства Райво Кюйт розповів, що у його відомстві "будь-яку вербальну чи невербальну підтримку російської агресії проти України" та елементи "політичної агітації з боку релігійних організацій" вважають "червоними лініями". Митрополиту Євгену це також пояснили.

Ініціативою священника обурилися й інші політики в країні. Вони запропонували позбавити його посвідки на проживання в тому випадку, якщо така ситуація повториться.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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