"Російська церква вбиває!": у Копенгагені артисти розповіли про злочини російської церкви

На центральній площі Копенгагена відбувся перформанс "Russian church kills", покликаний розповісти про злочини російської церкви у війні росії проти України.

Актор в образі патріарха Кіріла під звуки вибухів і сирен зі словами "Мир всем!" окроплював "кров’ю" уособлення Миру. Дійство символізувало криваву війну, яку розгорнула росія та її численні жертви серед цивільних українців. Дійство поєднувало танець з акторською грою та музичним супроводом, інформує Апостроф .

"Нам необхідно знаходити нові формати комунікації для привернення уваги до звірств росії у цій війні. Мистецтво може говорити до людей на глибокому рівні внутрішніх переживань і не має мовного бар’єру", — прокоментувала виступ українська танцівниця Анастасія Краснощока.

Наприкінці румунський артист та колишній учень семінарії православної церкви Румунії Разван Бугнаріу розповів глядачам про злочини і маніпуляції російської церкви, її бажання контролювати й домінувати у релігійному житті України, та пропаганду ненависті до українців у росіі.

"Російська церква — це невід’ємна частина російської пропаганди, яка проповідує ненависть до українців, виправдовуючи злочини росіян в Україні. Це є абсолютною дикістю для християнської конфесії в ХХІ столітті. Про це дуже важливо знати як міжнародній спільноті, аби розуміти глибину хвороби російського суспільства, так і українцям, які зараз борються за незалежність свого релігійного життя", — підкреслив Разван.

"Ніхто з нас не був готовий проживати стільки болю. Ми повинні продовжувати робити все, що в наших силах, аби комунікувати світу, якою ціною ми відстоюємо нашу свободу і кожне людське життя. Але на жаль, залишаються й ті, кому мова і віра не становлять принципового значення, тому нашою акцією ми вкотре наголошуємо на важливості усвідомлення українцями своїх дій" - поділилась "Апострофу" громадська діячка Оксана Никитюк.

Вистава залучила українських, данських та інших європейських активістів та зібрала чималу аудиторію на центральній площі міста.