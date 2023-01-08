У Мінкульті сподіваються, що протягом року церкви дійдуть згоди щодо дати Різдва

Україна буде святкувати Різдво 25 грудня разом з усім світом, інформує ZN.ua.

У Мінкульті сподіваються, що протягом року церкви дійдуть згоди щодо дати Різдва
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Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко вважає, що цього року всі церкви мають дійдуть згоди і українці мають святкувати Різдво 25 грудня. Про це міністр повідомив у своєму Telegram.

«Христос народився! Славімо Його!» сьогодні лунало в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври українською мовою - у Святині Русі, де після того, як 3,5 століття тому царська Москва захопила власності Лаври по всій Україні у Київської митрополії та ставропігії Константинополя. Зведена київськими князями, прикрашена за часів Мазепи та митрополита Петра Могили, Лавра дійсно на Різдво народжується заново. Повністю заповнений Успенський собор, де численні вітчизняні та зарубіжні журналісти снували між священниками та вірянами. Але сьогодні це було припустимо - все ж таки історична подія. Багато вірян плакали від радості», - зазначив Ткаченко.

Міністр зауважив, що Блаженнійший Єпіфаній правив службу, розпочавши її в червоно-чорному вбранні та говорив про протистояння світла та темряви, перемогу над дияволом.

«Разом з традиційною різдвяною службою молилися за українських воїнів та співали колядки у виконані чудового хору. Свято вдалося», - додав очільник Мінкульту.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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