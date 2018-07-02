Геращенко назвала фамилии россиян, которых Украина готова обменять на своих политзаключенных

23 россиян осуждены в Украине за подготовку и участие в терактах.

Геращенко назвала фамилии россиян, которых Украина готова обменять на своих политзаключенных
Фото: Facebook/Iryna Gerashchenko

Украина готова обменять 23 граждан РФ на находящихся в РоSSии и на оккупированных территориях украинцев. Об этом во время брифинга заявила вице-спикер ВР Ирина Геращенко, передает УНН.

"Я хочу озвучить фамилии тех граждан РФ, я имею на это соответствующее разрешение компетентных структур, кого мы готовы передать РоSSии для освобождения украинский Сенцова, Кольченко, Сущенко, Гриба, Балуха, Панова, наших ребят, которые содержатся на оккупированном Донбассе. для всех них ", - сообщила Геращенко.

Украина готова обменять таких россиян: Агеев Виктор, Баранов Александр, Бусыгин Анатолий, Валихидис Александр, Высоцкий Вячеслав, Гаджиев Руслан, Гратов Валерий, Гречин Владислав, Доронин Олег, Егоров Сергей, Иванов Валерий, Кемаковський Игорь, Ковалис Ольга, Кусакин Василий, Макаров Владислав, Нефедов Евгений, Одинцов Максим, Седин Алексей, Сидоров Денис, Сливка Максим, Черных Павел, Чубарова Лариса и Шаталов Евгений.

"Это граждане РФ, осужденные за подготовку терактов в Одессе, Харькове, Киеве, Херсоне, Тернополе, или за участие в военных действиях на Донбассе, или по ним идут судебные процессы", - резюмировала Геращенко.

Напомним, 28 июня Геращенко в ПАСЕ заявила, что РоSSийская Федерация не ответила Украине на предложение по обмену 23 осужденных в Украине россиян за преступления на Донбассе на украинских политических заключенных, содержащихся в РФ. Готовность обменять 23 россиян на 23 политзаключенных украинцев подтвердила и омбудсмен Людмила Денисова.


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