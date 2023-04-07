Греція готова надати Україні другу партію БМП-1

Раніше балканці вже передавали ЗСУ таке озброєння.

Греція готова передати Україні другу партію БМП-1, а також 73 мм реактивні снаряди, артилерійські та автоматні боєприпаси. Про це заявив начальник Генерального штабу національної оборони Греції генерал Костянтинос Флорос, повідомляє видання Pentapostagma , інформує ZN.ua .

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"Ми довели свою солідарність діями, вже надавши 72 тонни гуманітарної допомоги та 3870 тонн озброєнь. І ми продовжуватимемо це робити", — сказав Флорос.

Командувач зазначив, що Греція передала Україні ракети та пускові установки STINGER, реактивні снаряди, артилерійські боєприпаси, стрілецькі боєприпаси, а також бойові машини піхоти БМП.

Також міністр національної оборони Греції Нікос Панайотопулос сказав, що країна зробила свій внесок у посилення Збройних сил України. Це допомогло Києву захиститись від агресії з боку Москви.

"Ми застосували всі санкції, накладені на окупанта, незважаючи на значну ціну для нашої країни, і не шкодуємо про це", — сказав міністр.