Буданов: Росія не готова на довготривалі бойові дії

Очільник Генерального управління розвідки України Кирило Буданов спростував заяви деяких експертів про те, що нібито час на стороні Росії і вона готова до довготривалої війни. Про це він сказав у інтерв’ю "Голосу Америки".

Очільник ГУР також не вірить у довготривале нестабільне перемир?я з Росією.

"По-перше, Україна не піде на такі умови, це перше, чому це нереально. А по-друге, цього просто не буде. І Росія не готова на довготривалі бойові дії. Це я вам вже кажу як керівник розвідувального органу", – зазначив Буданов.

Він додав, що Росія всіляко показує, що готова на "війну на десятиліття", але насправді її ресурси досить обмежені - як у часі, так і в обсягах. І вона про це чудово знає.