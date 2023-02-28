Буданов: Росія не готова на довготривалі бойові дії

Хоча з Росії і лунають заяви про нібито готовність до "війни на десятиліття", у Кремлі розуміють, що не зможуть довго вести бойові дії, інформує ZN.ua.

Буданов: Росія не готова на довготривалі бойові дії
© Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Очільник Генерального управління розвідки України Кирило Буданов спростував заяви деяких експертів про те, що нібито час на стороні Росії і вона готова до довготривалої війни. Про це він сказав у інтерв’ю "Голосу Америки".

Очільник ГУР також не вірить у довготривале нестабільне перемир?я з Росією.

"По-перше, Україна не піде на такі умови, це перше, чому це нереально. А по-друге, цього просто не буде. І Росія не готова на довготривалі бойові дії. Це я вам вже кажу як керівник розвідувального органу", – зазначив Буданов.

Він додав, що Росія всіляко показує, що готова на "війну на десятиліття", але насправді її ресурси досить обмежені - як у часі, так і в обсягах. І вона про це чудово знає.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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